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Koronavirüs sürecini şarkı besteleyerek geçiren Ersen Gök’ün, aranjesini de üstlendiği yeni single çalışması 'Yazamadıklarım', ED LİVE etiketiyle yayınlandı. İtalyan bir mankenin boy gösterdiği şarkının klibi, Gök'ün Nişantaşı'ndaki evinin terasında çekildi. Klipte İstanbul manzaralarına da yer verildi.

Gök, Duygu Atakan'ın SüperFm'de düzenlediği 'Ben Şarkı Söylersem' yarışmasının TRT Müziğe geçmeden önce Instagram'da yayınlanan son bölümünde kardeşi Deniz Gök ile birincilik yaşamıştı. Bu başarının ardından Moda Kayıkhane'de 'Hera' şarkısına Mehmet Erdem ile düet yaptı.

Uzun yıllardır Beşiktaş'ta sahne alan Gök, Avrupa'da ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde birçok kez performans gösterdi. İlk konserini 2012 yılında Haluk Levent'in sahnesinde kardeşi Deniz Gök ile Danimarka Arhus'ta verdi.

ERSEN GÖK KİMDİR?

1991 yılının Ağustos ayında İskenderun'da doğdu. Beykent Üniversitesi İşletme Yönetimi Yüksek Lisans mezunu olan Gök, 8 yaşından beri müzik ile uğraşıyor. Küçüklükten beri tek hayali başarılı bir sanatçı olmak olan Gök, bu hayalini gerçekleştirmek için kendisini müzik alanında geliştirdi. Yeni projeleriyle adından sıklıkla söz ettiren Gök'ün kendisine ait 'Temmuz', 'Dedi' ve 'Gitti' gibi birçok bilinen bestesi bulunmakta...

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