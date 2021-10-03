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58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali, düzenlenen açılış gecesiyle başladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festivali Başkanı Muhittin Böcek yaptığı konuşmada "Bu festival siyaset üstüdür ve onun için ülkemizin ortak değeridir" dedi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali açılış töreniyle başladı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festivali Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Festival İdari Direktörü Cansel Tuncer, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, Antalya protokol üyelerinin yanı sıra ulusal yarışmaların jüri üyeleri Emin Alper, Ahmet Sesigürgil, Ayfer Tunç, Gaye Su Akyol, Hazal Kaya, Muhammet Uzuner, Senem Tüzen, Öykü Karayel, Tunç Şahin, Pelin Esmer, Pınar Öğünç ve film ekipleri katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festivali Başkanı Muhittin Böcek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek, konuşmasında; "Hepinizin bildiği gibi geçtiğimiz yıl bana hem hayatın acı gerçeklerini hem de mucizeleri yaşatan bir yıl oldu. Festivalin 57'nci yılında çıkamadığım ve bir daha çıkıp çıkamayacağımı bilemediğim bu sahnede sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Allah'ıma şükürler olsun ki yıkılmadım, ayaktayım. Buradan tüm hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza, dualarını ve güzel dileklerini gönderen herkese bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu festival siyaset üstüdür ve onun için ülkemizin ortak değeridir. Festivaline her koşulda sahip çıkan tüm hemşehrilerime ve tüm sinemaseverlere yürekten teşekkür ediyorum. Bugün, tüm zor koşullara rağmen, salgının ve felaketlerin gölgesinde bir festivali daha gerçekleştirmenin buruk sevincini yaşıyoruz. Çünkü biz, sanatin iyileştirici gücüne inanıyoruz. Çünkü biz, bu güzel ülkeye ve kaybettiğimiz yüzlerce cana borcumuz olduğunu biliyoruz. O borcu ödemek ve hep daha iyisini yapmak için, gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ayrılmadan, onun ‘hayat damarlarımızdan biri' olarak tanımladığı sanata her koşulda sahip çıkacağız. Sanatçılarımızın hak ettikleri değeri görmeleri ve sanatlarını özgürce icra edebilmeleri için, elimizdeki tüm imkanları seferber edeceğiz" dedi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisi

Festival programında yer alan filmlerin ve jürilerin izleyicilere tanıtıldığı gecede sahneye çıkan tüm jüri üyeleri teşekkürlerini sunarak merakla filmleri beklediklerini söyledi. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanı yönetmen senarist Emin Alper, konuşmasında şunları söyledi; "Türkiye'nin en eski ve en köklü festivalinde jüri olmak hepimizi için gurur meselesi son derece ilgi uyandıran, heyecan verici filmlerin olduğu bir seçkiyle karşı karşıyayız. Bu filmleri izlemek için sabırsızlanıyoruz. Çok heyecanlıyız. Bu seçki, yaşadığımız onca olumsuz koşullara rağmen Türkiye sinemasının bu sene çok bereketli bir sene geçireceğinin işaretlerini barındırıyor. Umarız seyirci aşılarını olup, bir an önce salonlarımıza geri döner ve bu filmlere hak ettiği ilgiliyi gösterir."

Açılış töreni Erol Evgin'in konseriyle sona erdi. Konserin sonunda Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Evgin'e gecenin anısına bir hatıra hediyesi verdi.











































































































































