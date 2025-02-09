Erol Evgin sevenleriyle düet yaptı
İstanbullu hayranlarıyla bir araya gelen Erol Evgin, gece boyunca 'İçimdeki Fırtına', 'Sitem' ve 'Ben İmkânsız Aşklar İçin Yaratılmışım' gibi şarkılarını, sevenleriyle düet yaptı
Giriş: 09.02.2025 - 15:32 Güncelleme: 09.02.2025 - 15:32
Erol Evgin, İstanbul'daki bir mekânda sahne aldı. Sahneye Aşkın Nur Yengi'den sonra çıkan Evgin, gece boyunca; 'İçimdeki Fırtına', 'Sitem', 'Ateşle Oynama' ve 'Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım' gibi şarkıların kendisini dinlemeye gelen sevenleriyle birlikte seslendirdi.
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