Erol Evgin sevenleriyle düet yaptı

Erol Evgin, İstanbul'daki bir mekânda sahne aldı. Sahneye Aşkın Nur Yengi'den sonra çıkan Evgin, gece boyunca; 'İçimdeki Fırtına', 'Sitem', 'Ateşle Oynama' ve 'Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım' gibi şarkıların kendisini dinlemeye gelen sevenleriyle birlikte seslendirdi.

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