"Mısır'daki Sfenks bile beni tanıdı"

Erol Evgin: Mısır'daki Sfenks bile beni tanıdı

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Türk pop müziğinin önemli isimlerinden olan Erol Evgin, sahne aldığı mekanda yeni yaşını sevenleriyle kutladı.

Sahnesine "Söyle Canım" isimli şarkısıyla giriş yapan Erol Evgin, şarkısının bitiminde orkestrasının sürpriziyle karşılaştı. Orkestrasının doğum günü şarkısı çalması üzerine şarkıcı ve sevenleri her birlikte Erol Evgin'in yeni yaşını kutladı.

"SFENKS TANIDI BENİ"

Dinleyicilerine teşekkür eden Erol Evgin, "Yeni yaşıma hayatta en sevdiğim işi yaparak, şarkı söyleyerek giriyorum ve sizlerle birlikte, ne mutlu bana… Kaç yaşıma girdiğimi söylemeyeyim ama fikir vermesi açısından geçen yıl Mısır'a gitmiştim, piramitler falan gezerken Sfenks (Mısır sfenksi antik bir efsanevi yaratık) tanıdı beni 'Erol Ağabey, biz senin şarkılarınla büyüdük' dedi." şeklindeki esprili sözleriyle sevenlerini güldürdü.