Erol Evgin, Melih Kibar'ı andı: Aramızdan ayrılalı 20 yıl oldu

Ankara'daki bir mekânda sahne alan Erol Evgin, 'Rüya' isimli şarkısını söyledikten sonra sevenlerine "Sevgili Ankaralılar, rüya gibi bir gecede birlikteyiz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum, hoş geldiniz" diyerek seslendi.

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'Sevdan Olmasa', 'Ateşle Oynama' ve 'İşte Öyle Bir Şey' şarkılarını seslendiren Erol Evgin, ayrıca 7 Nisan 2005'te hayatını kaybeden besteci Melih Kibar'ı andı.

Erol Evgin, duygularını şöyle dile getirdi; "Melihciğim, aramızdan ayrılalı 20 yıl oldu. Şarkıların ve hatıran hep taptaze... Mekânın cennet olsun kardeşim" sözleriyle andı.

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