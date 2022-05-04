"Her konserim benim için bayram gibi"

HABERTURK.COM

Usta sanatçı Erol Evgin, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Kıbrıs'taki bir otelde sahne aldı. Evgin, konserde; 'İçimdeki Fırtına', 'Ateşle Oynama', 'Deli Divane', 'Bir Bakışın Yetti' ve 'Hep Böyle Kal' gibi şarkılarını seslendirdi.

"HER KONSER BENİM İÇİN BİR BAYRAM"

Sanatçı, izleyenlerine "Her konserim benim için bir bayram. Her sahnemde bir bayram heyecanı yaşıyorum. Nice mutlu ve umutlu bayramlarda birlikte olmak dileğiyle..." sözleriyle seslendikten sonra konserini sonlandırdı.