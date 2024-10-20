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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ernest Muçi: Lyon ve G.Saray'a odaklanacağız - Beşiktaş Haberleri

        Ernest Muçi: Lyon ve G.Saray'a odaklanacağız

        Beşiktaşlı futbolcu Ernest Muçi, Konyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 19:09 Güncelleme: 20.10.2024 - 19:09
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        "Lyon ve G.Saray'a odaklanacağız"
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        Beşiktaş'ın hücum oyuncularından Ernest Muçi, Konyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

        Karşılaşmayı değerlendiren Ernest Muçi "Çok önemli bir 3 puandı. Atmosfer çok iyiydi. Taraftarlarımız çok iyi destekledi. Onların desteğiyle iyi oynayıp kazandık, mutluyuz. Avrupa maçı öncesi iyi bir galibiyet oldu. Şimdi Lyon ve derbiye odaklanacağız, bu şekilde devam edeceğiz. Mutluyuz." dedi.

        Oynadığı pozisyonla ilgili konuşan Muçi "Hocamızın kararları nasıl olursa olsun, sağ kanat sol kanat olur, yüzde yüzümü vermek için buradayım. Önemli olan takım olarak kazanmak ve Beşiktaş'ın iyiye gitmesi. Bireyler ikinci ön planda, önemli olan takım!" ifadelerini kullandı.

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