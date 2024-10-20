Ernest Muçi: Lyon ve G.Saray'a odaklanacağız

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Beşiktaş'ın hücum oyuncularından Ernest Muçi, Konyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Ernest Muçi "Çok önemli bir 3 puandı. Atmosfer çok iyiydi. Taraftarlarımız çok iyi destekledi. Onların desteğiyle iyi oynayıp kazandık, mutluyuz. Avrupa maçı öncesi iyi bir galibiyet oldu. Şimdi Lyon ve derbiye odaklanacağız, bu şekilde devam edeceğiz. Mutluyuz." dedi.

Oynadığı pozisyonla ilgili konuşan Muçi "Hocamızın kararları nasıl olursa olsun, sağ kanat sol kanat olur, yüzde yüzümü vermek için buradayım. Önemli olan takım olarak kazanmak ve Beşiktaş'ın iyiye gitmesi. Bireyler ikinci ön planda, önemli olan takım!" ifadelerini kullandı.