Ernest Muçi: İkinci yarıda daha iyiydik

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın oyuncularından Ernest Muçi, karşılaşmayı değerlendirdi.

"İKİNCİ YARIDA DAHA İYİYDİK"

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Karşılaşmayı değerlendiren Muçi, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Kırmızı kart gördük. Ama ikinci yarıda iyi bir karakter ve reaksiyon gösterdik. Ne yazık ki bir puan aldık. İkinci yarı performansımız daha iyiydi. Bu performanstan gurur duyuyorum. 1 puan aldık." ifadelerini kullandı.