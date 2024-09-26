Ermenistan askerleri, Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 16.10 sularında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Culfa ilinin Leketağ köyü istikametindeki mevzilere Ermenistan birliklerince büyük kalibreli makineli tüfeklerle ateş açıldığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de karşılık verdiği belirtildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında üçlü toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada tarafların, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış ve devletler arası ilişkilerin kurulmasına ilişkin anlaşmanın, mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması için ek çaba gösterme konusunda mutabakata vardığı belirtildi.

Bayramov ve Mirzoyan'ın görüşmeye ev sahipliği yapan Blinken'a teşekkür ettiği aktarıldı.

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