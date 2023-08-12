Erkin Koray'ın kızı Damla Koray'dan MESAM'a sitem

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Anadolu Rock müziğinin usta ismi Erkin Koray, Kanada'da akciğer rahatsızlığı için tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Sanatçının kızı Damla Koray, babasıyla ilgili taziye mesajı yayınlamayan MESAM'a (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) sitem etti.

Damla Koray, sosyal medya hesabından babasının çalışma masasını paylaşıp şu notu yazdı:

Babam bu eve doğru dürüst yerleşememişti. İlk olarak kendi özel tasarımı olan masasını yapmıştı. Aylar sonra ilk defa o masanın başına oturup sadece durmayı başardım. Böylesi büyük ve değerli bir sanatçının vefatında bir başsağlığı paylaşımı yapmamış olmanız beni üzdü sayın MESAM.