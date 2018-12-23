Erkenci Kuş 26. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara geldi. Menkıbe'nin evi boşlaması ve Sanem ile Can'ın ilişkisini komşulardan öğrenmesi üzerine Nihat evi terk etti. Can ile Fabbri arasındaki hisse ve Sanem geriliminin ise sonu karakolda bitti. Erkenci Kuş 25. son bölüm özeti ve 26. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

ERKENCİ KUŞ 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 25. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Can, Sanem’e olan aşkını bir kez daha ispatlıyor

Can Sanem’e olan aşkını bir kez daha ispatlar, evleniriz diyerek Sanem’in kafasındaki bütün soru işaretlerini giderir. Sanem de mutlu olur ve bunu annesiyle paylaşır. Bu arada ilişkilerini başından beri saklamak istemeyen Can, ajanstakilere Sanem’le sevgili olduklarını söyler.

Herkes bu habere çok şaşırır, özellikle Deren hayatının şokunu yaşar. Bu arada Can, büyük bir kozmetik firmasının işini almak üzeredir fakat bunun önündeki tek engel Fabbri’nin şirkete hissedar olmasıdır.

Can ve Fabbri bir kez daha karşı karşıya gelecek ve kozlarını paylaşacaktır.