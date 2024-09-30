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        Haberler Sağlık Erken menopoza giren kadınlarda otoimmün hastalık riski artıyor | Sağlık Haberleri

        Erken menopoza giren kadınlarda otoimmün hastalık riski artıyor

        Finlandiya'dan araştırmacılar, 40 yaşından önce "prematür ovaryen yetmezliği" (erken menopoz) görülen kadınlarda, otoimmün hastalıkların riskinin arttığını tespit etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 10:25 Güncelleme: 30.09.2024 - 10:25
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        Finlandiya'dan araştırmacılar, en az 12 yıl takip ettikleri yaklaşık 20 bin kadının sağlık verilerini inceledi.

        Buna göre, 40 yaşın altı yaklaşık 4 bin kadına, farklı dönemlerde prematür ovaryen yetmezliği teşhisi konulduğunu belirleyen araştırmacılar, bu kişilerde tip 1 diyabet, tiroid bezinin normalden fazla çalışması, lupus, inflamatuvar bağırsak hastalığı gibi otoimmün hastalıkları riskine ilişkin verileri ele aldı.

        Araştırmacılar, en az 1 otoimmün hastalığı görülen kadınların oranının, erken menopoz teşhisi öncesi yüzde 5,6 olduğunu fakat teşhis sonrası bu oranın yüzde 12,7'ye çıktığını tespit etti.

        Erken menopoz teşhisi konulan kadınların, standart gruba göre otoimmun hastalıklara 2,6 kat eğilimi olduğunu ifade eden araştırmacılar, daha önce otoimmun hastalığı olmayan kadınlarda, erken menopoz sonrası 3 yılda bu hastalıkların görülmesinin neredeyse 3 katı olası olduğunu kaydetti.

        The Guardian'ın haberine göre, araştırma yazarlarından jinekolog Dr. Susanna Savukoski yaptığı açıklamada erken menopoz teşhisi konulan kadınların çoğunda otoimmun hastalıkların görülmediğini fakat doktorların artan riskin farkında olması gerektiğini ifade etti.

        Prematür ovaryen yetmezlik, 40 yaşına altındaki kadınlarda düşük östrojen seviyesinin eşlik ettiği, yumurtalıklarda erken fonksiyon kaybıdır.

        Araştırmanın sonuçları İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nin "Human Reproduction" adlı dergisinde yayımlandı.

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