Erkeklerde meme büyümesi neden olur?

Vücutta hormon dengesi zaman zaman bozulabilir. Testosteron kıllanma, kas kütlesi gibi erkeksi özellikleri kontrol ederken, östrojen kadınsı özellikleri kontrol eder. İşte erkeklerde seks hormonları denilen östrojen ve testosteron arasındaki dengesizlik bunun en büyük sebebidir. Testosteron hormonu miktarındaki dalgalanmalar, azalması veya diğer cinsiyet hormonu olan östrojen seviyesinin artması bu duruma yol açabilmektedir. Ayrıca;
- Yaşa bağlı doğal hormonal değişiklik,
- Alkol kullanımı,
- Uyuşturucu
- Kullanılan bazı ilaçlar (anabolik streroidler, bazı antidepresanlar, vücut geliştirme için kullanılan ilaçlar gibi)
- Sağlıksız beslenme, kilo alımı en büyük nedendir.
Bunlar dışında;
Tiroid bezi hastalıkları, kronik karaciğer hastalıkları, testisleri ve böbreküstü bezlerinden kaynaklanan tümörler ve bazı genetik hastalıklar da erkeklerde meme büyümesine sebep olmaktadır.
Yukardaki sebeplere maruz kalan yetişkin tüm erkeklerde görülebilse de özellikle hormon dengesizliğinin çok sık görüldüğü ergenlik çağındaki 15-25 yaş arası gençlerde daha fazla rastlanır. Bunun dışında 50 yaşından itibaren neredeyse her dört erkekten birinde jinekomasti görülür.
Göğüsler olması gerekenden daha büyüktürler. Bazen bu büyüklük bireyde özgüven kaybına kadar gidebilecek psikolojik sorunlara da neden olabilmektedir. Elle muayenede sert doku hissi, yağlanma dışında süt bezlerinin gelişip büyümesini gösterir. Göğüslerde şişlik, ağrı, meme başında akıntı ve ele gelen kitlenin sert ve dokuya yapışık olması mutlaka bir genel cerrahi uzmanına başvurmanızı gerektirmektedir.
Çoğu kez fiziksel bir muayeneyle anlaşılır. Ancak göğüsteki şişlik sertse, tek taraflı ise, meme başında çekilme gibi değişikliklere yol açmışsa erkek meme kanseri yönünden uyanık olmak gerekir. Ne gibi testler yapılır;
-Meme ultrasonografisi,
-Hormonal tetkikler,
-Karaciğer fonksiyon testleri,
-Testis ultrasonografisi teşhiste önemlidir.
En ufak şüphede biyopsi de tercih edilmelidir.
Bazı jinekomasti vakaları takiple kendiliğinden kaybolsa da, jinekomastinin tek tedavisi cerrahidir. Öncelikle büyümeye sebep olan etkenlere yönelik tedavi uygulamak lazım. Kullanılan ilaç ve beslenme alışkanlığını gözden geçirmek gerekir.
Artık lokal veya genel anesteziyle meme küçültme ameliyatları çok kolay şekilde yapılmaktadır. Ameliyatlar son derece estetik yapılır meme başının etrafından açılır ve büyüyen meme dokusu çıkarılır. Ameliyat izi belli dahi olmaz. Kişi ertesi gün işine dönebilir. Yalancı jinekomasti de denilen meme başı altındaki yağlı doku birikimine bağlı durumlarda liposuction yeterli olmaktadır.
Ameliyatta meme dokusunun tam olarak çıkarılması önemlidir. Eğer meme dokusu tam olarak çıkarılmışsa, ameliyat sonrası tekrar büyüme olmaz. Ancak kilo alımı olursa, o bölgedeki yağlanma tekrar şişliğe sebep olur.
Mutlaka yapmalısınız. Gelişen kas tabakası yağlanmayı engelleyecektir.
Jinekomasti, hayatı tehdit eden önemli bir sorun değildir. Kansere dönüşmez. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli şey, büyüyen meme dokusunun jinekomasti olmayıp, bir meme kanseri şişliği olabilmesidir. Özellikle tek taraflı, sert ve düzensiz sınırlara sahip meme başı altında ele gelen kitle erkek meme kanserinin habercisi olabilir.
Memedeki büyüklük utanma duygusu yaratıyorsa, özellikle plajlarda tişörtsüz güneşlenmekten alıkoyuyorsa ve sürekli kafanızı meşgul ediyorsa kesinlikle öneririm. Ameliyat kolay ve sonuçları son derece güzeldir. Bu konudaki sorularınızı bana yazabilirsiniz. Yaza girdiğimiz bu güzel güneşli günlerin keyfini çıkarmanız dileğiyle, hepiniz sağlıkla kalın.
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