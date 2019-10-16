Erkek ve kadınlarda boy kaç yaşına kadar uzar? İşte boy uzatan besinler

Herkes boyunun; hep fiziken hoş görünmek için uzun olmasını ister. Boy uzunluğu genlerle alakalı olsa da bazı etkili olan faktörler vardır. Beslenme ve egzersiz yaparak boyun uzatılmasını bilim adamları da kabul ediyor. Bunun en güzel kanıtı eski dönemlerde kısa insanların çok fazla olduğu, günümüzde ise; bunun değiştiği görülmektedir.

Boyun Uzaması Kaç Yaşına Kadar Sürer?

Ortalama boy uzaması kadın ve erkekte farklılık gösterir. Kadınlar 20 yaşına, erkekler ise 22 yaşına kadar uzarlar. Bunun yanında boy uzatmak için beslenme şeklinde önemli değişiklikler yapılabilir ve ayrıca düzenli egzersiz ile bu durum daha da etkili olabilmektedir.

Bazı vitaminler ve mineraller boyun uzaması için etkili olabilmektedir. Özellikle balık yağı omega3 ve omega6 açısından zengin oluşu bu etkiyi artırmaktadır. Bu gıdaların takviye tabletleri de kullanılabilir. Süt ve süt ürünleri de kalsiyum minerali içermesi nedeniyle, boyun uzaması için takviye olabilecek gıdalardandır. Düzenli olarak tüketmek fayda sağlayacaktır.

Boyun Uzamasını Sağlayan Bazı Gıdalar, Besinler Ve Yiyecekler;

Balık,

Havuç,

Karaciğer,

Yumurta Sarısı,

Peynir,

Kırmızı Et,

Sığır,

Tavuk,

Süt,

Elma,

Yeşil Sebze,

Sarı Sebzeler,

Muz,

Fındık,

Badem,

Patates,

Fıstık,

Fasulye

Ayrıca alkol, sigara, bağımlılık yapan maddeler gibi zararlı olan her türlü alışkanlıktan uzak durmak da gerilemeye engel olacaktır.