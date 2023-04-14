Erkek arkadaşıyla tartışanı av tüfeğiyle vurdu!

DHA

Edirne'deki olay, önceki gece, Keşan ilçesindeki Aşağı Zaferiye Mahallesi Taflan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Yasemin Öztürk (34), erkek arkadaşı U.Ö. (36) ile evde otururken yanlarına M.K. (29) adlı erkek geldi.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI

DHA'da yer alan habere göre M.K., daha önce ablasıyla gönül ilişkisi olduğu iddia edilen U.Ö. ile tartıştı. Bu sırada Öztürk, evdeki ruhsatsız av tüfeğiyle M.K.'yi ateş açtı.

KALÇASINDAN YARALANDI TEDAVİYE ALINDI

M.K., kalçasına isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.K., sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

GENÇ KADIN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis, av tüfeğine el koydu, Yasemin Öztürk ve erkek arkadaşı U.Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yasemin Öztürk, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, U.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.