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Sanatçı Erkan Güleryüz, yeni şarkısı 'Hoşgeldin'i yeni yorumu ve düzenlemesiyle bir kez daha müzikseverlerin beğenisine sundu. 2016 yılında çıkan şarkıyı 'Hoşgeldin Recycle' adıyla yenileyen Güleryüz, çalışmayı kendi tabiriyle 'geri dönüşüm projesi' olarak tanımladı.

Erkan Güleryüz, sözü ve müziği kendisine ait olan şarkıyı Hasan Güler'in düzenlemesiyle tekrar yorumladı. Şarkının önceki versiyonunda Bedran Güzel'in çektiği klibi evde kendisi montajlayarak, farklı bir versiyona getiren sanatçı, konuyla ilgil şunları söyledi:

Hayatı küçültmek, elde olan minimum şartlardan maksimum üretim elde etmek bence tüm dünyanın yeni mottosu oldu. Bu sebeple var olan klibi de küçük bir dokunuşla tekrar editledim.

Öte yandan Erkan Güleryüz'ün Hoşgeldin' şarkısı, bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.