Erkan Doğanay'a sahne çıkışı silahlı saldırı

Şarkıcı Erkan Doğanay'a sahne çıkışı silahlı saldırıya uğradı. Olay, gece saatlerinde Avcılar Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi üzerinde meydana geldi. Sahne aldığı mekândan ayrılan Erkan Doğanay'a (20) yoldan geçen gri renkli bir otomobilden 6 el ateş edildi.

Karnına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Erkan Doğanay, çevredekilerin yardımıyla taksiyle özel bir hastaneye kaldırıldı. Karnından ve göğsünden yaralanan Doğanay’ın, şarkıcı Uygar Doğanay ve Gökhan Doğanay’ın kuzeni olduğu öğrenildi.