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        Haberler Gündem Güncel Erkan Akyol ‘Cehennem Melekleri’ suç örgütü liderinin sağ kolu çıktı | Son dakika haberleri

        Erkan Akyol ‘Cehennem Melekleri’ suç örgütü liderinin sağ kolu çıktı

        Mecidiyeköy'de bir restoranın teras bölümünde yemek yediği sırada kasklı saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğrayan Erkan Akyol'un, kendilerinin 'Cehennem Melekleri' olarak adlandıran suç örgütü lideri Coşkun Necati Arabacı'nın sağ kolu olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 19:15 Güncelleme: 25.03.2025 - 19:15
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        Mecidiyeköy'deki saldırıdan suç örgütü çıktı
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        DHA'nın haberine göre; saldırıda Akyol ağır yaralanırken, restoranda bulunan Beyhan T. ve restoranın kırılan camları nedeniyle H.M. isimli bir çocuk hafif yaralandı. İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

        "CEHENNEM MELEKLERİ" GRUBU LİDERİNİN SAĞ KOLU

        Olay dün saat 19.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi’ndeki bir restoranda meydana geldi. Restoranda yemek bekleyen Erkan Akyol, motosikletle olay yerine gelen kimliği belirlenemeyen 1 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda baldırından vurulan Akyol ağır yaralanırken, restorandaki başka bir müşteri olan Beyhan T. vücuduna isabet eden mermiyle, H.M. isimli çocuk ise kırılan cam parçalarından yaralandı. Polis ekipleri, kaskını çıkarmadan saldırıyı gerçekleştiren motosikletli saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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        Öte yandan saldırıda baldırından yaralanan Erkan Akyol’un, kendilerini ‘Cehennem Melekleri’ olarak adlandıran suç örgütünün lideri Coşkun Necati Arabacı’nın sağ kolu olduğu ortaya çıktı. Akyol’un geçmişte Almanya Köln’de bulunan bir bara silahla ateş edilerek 1 kişinin öldürülmesi olayına karıştığı öğrenildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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