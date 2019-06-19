Fenerbahçeli taraftarlar ile uzun süredir arasında gerginlik olan Ataman'ın sahaya geldiği sırada taraftarlar tecrübeli başantrenörü ıslıkla protesto etti.

Serideki bazı maçlarda da kulaklık takan ve "Küfür duymak istemediğim için maçın başında kulaklıkla çıktım, müzik dinledim." şeklinde açıklamada bulunan Ataman, sahaya çıkarken yine kulaklık taktı.

Ayrıca Anadolu Efesli yedek basketbolcular ile teknik ekibinin oturduğu bölümün arkasında spor şubeden polisler yer aldı.