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        Ergin Ataman'lı Panathinaikos Papapetrou'yu transfer etti

        Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos, Yunan basketbolcu Ioannis Papapetrou'yu transfer etti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2023 - 18:23
        Panathinaikos Papapetrou'yu transfer etti
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        A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan ekibi Panathinaikos, bir transfere daha imza attı.

        Yeşil-beyazlılar, Yunan basketbolcu Ioannis Papapetrou'yu kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Sırbistan'ın Partizan takımında oynayan Papapetrou ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

        Kariyerine ülkesinin Olympiakos ekibinde başlayan 29 yaşındaki basketbolcu, 2018-2022 yıllarında da Panathinaikos forması giydi.

        Kısa ve uzun forvet pozisyonlarında görev yapan Papapetrou, geçen sezon Partizan formasıyla THY Avrupa Ligi'nde 5,4 sayı ve 2,3 ribaunt ortalamaları yakaladı.

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