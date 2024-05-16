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        Haberler Spor Basketbol Ergin Ataman'dan iddialara yanıt: "Galatasaray'a başkan olarak dönerim!" - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman'dan iddialara yanıt: "Galatasaray'a başkan olarak dönerim!"

        A Milli Takım ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray iddialarına yanıt verdi. Ataman, taraftarı olduğu kulübe başantrenör olarak değil başkan olarak döneceğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 10:01 Güncelleme: 16.05.2024 - 10:01
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        "Galatasaray'a başkan olarak dönerim!"
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        Galatasaray başkan adayı Süheyl Batum, Sözcü'ye verdiği röportajda göreve gelmeleri durumunda Sportif AŞ'de yer alacak Ünal Aysal'ın Ergin Ataman ile görüştüğünü ve başarılı başantrenörün Panathinaikos'tan ayrılması durumunda Galatasaray'ın başına geçeceğini dile getirmişti.

        A Milli Takım ve Panathinaikos'ta başantrenörlük görevlerini sürdüren Ergin Ataman konuyla ilgili açıklama yaptı. Yine Sözcü'ye konuşan Ataman, Galatasaray'a bundan sonra sadece başkan olarak döneceğini ifade etti.

        Ataman yaptığı açıklamada "Değerli büyüğüm ve başkanım Ünal Aysal ile aramızda Galatasaray koçluğu ile ilgili bir görüşme gerçekleşmemiştir. Şu anda baş antrenörlüğünü yaptığım A Milli Basketbol Takımımız ve Panathinaikos’ta uzun yıllar başarıyla görev yapma arzusundayım. Bir gün Galatasaray’a dönersem hoca olarak değil başkan olarak dönerim. Değerli kamuoyunun bilgilerine."

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