        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Ergin Ataman'dan FIBA'ya tepki: Neyse amaçlarına ulaşamadılar! - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman'dan FIBA'ya tepki: Neyse amaçlarına ulaşamadılar!

        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Türkiye'de başantrenör Ergin Ataman, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ataman, FIBA'nın maçı saat 12.00'de oynatmasına tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2025 - 14:35 Güncelleme: 06.09.2025 - 16:14
        Ergin Ataman'dan FIBA'ya tepki!
        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında İsveç'i 85-79 mağlup eden Türkiye, çeyrek finale yükseldi.

        Türkiye Erkek Basketbol Milli Takımı başantrenörü Ergin Ataman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "FIBA'NIN BİZE YAPTIĞI İKİNCİ SAÇMALIK"

        Mücadelenin ardından FIBA'ya sitem eden Ataman, "Vücut ritmi diye bir şey var! Grup birincisi takımın maçını sabah 12:00'ye koyarsanız kötü başlarız! Bunu bekliyordum. FIBA'nın bize yaptığı ikinci saçmalık! Sabahın köründe oyuncuları buraya maça getiriyorsunuz. FIBA'ya teessüf ediyorum! Neyse amaçlarına ulaşamadılar!" ifadelerini kullandı.

        Başantrenör Ataman, Arena Riga'daki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        İsveç'in çok tehlikeli bir takım olduğunu belirten Ergin Ataman, "Maçın böyle başlayacağını yüzde 100 hissediyordum. İsveç'i analiz ettiğimizde ne kadar çok tehlikeli bir takım olduğunu gördük. Maçın başında uyanamadık. İsveç'e oynaması için cesaret verdik. İçinde bulunduğumuz zor durumu anladık. Üçüncü periyotta çok iyi savunma yaptık ve geri dönmeyi başardık. Sonunda kazanmasını bildik." ifadelerini kullandı.

        Cedi Osman'ın erken faul problemi yaşaması ve Kenan Sipahi'nin iyi başlayamaması nedeniyle karşılaşmanın başında sıkıntı yaşadıklarını anlatan Ataman, "Furkan'dan skor anlamında tam bir verim alamadık. Onuralp için bugün bir şanstı. O da maalesef çok iyi kullanamadı. Belki bir sonraki maçta kullanır. Hatalarımızı analiz edeceğiz. Maçlara daha akıllı ve sert başlamamız gerekiyor. Tek hedef madalya. Kimin kaç dakika oynadığı umurumda değil. Çok kritik bir eşiği geçtik. Maçı çok riske ettik. Savunmayla maçı kazanmayı başardık. Rakip kim olursa olsun eleme maçları çok zor geçer. Çeyrek final maçına daha iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum. Umarım bu kez maçın saatini sabah 11.00'e almaya kalkamazlar ve normal bir vakitte oynarız." şeklinde konuştu.

        "BU MANTALİTEYİ ANLAMAK ÇOK ZOR"

        Karşılaşmayı oynadıkları saatle ilgili FIBA'ya eleştirilerde bulunan Ergin Ataman, şu değerlendirmeyi yaptı:

        "Bu tip maçlar çok tehlikeli, özellikle sabah oynuyorsanız. EuroBasket 2022'de de maçımızı saat 12.00'de oynamıştık. 30 yıl önce küçükler takımında çalışırken bu saatte müsabakalara çıkmıştım. Bu seviyede oyuncuların vücut ritmi için çok zor. Son 2 gün boyunca bu durumdan sürekli şikayet ettim. Çok yüksek seviyede bir organizasyonda oynuyoruz ama bu mantaliteyi anlamak çok zor. FIBA'nın bu turnuvanın gelişimiyle ilgili bazı şeyleri düşünmesi lazım. Bazı takımlar sakat oyuncular nedeniyle eksik kadroyla mücadele etmek zorunda kalıyor. Zaman değişiyor. FIBA, basketbolun kalitesi için bazı kurallarda değişiklik yapmalı."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
