Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        9
        Trabzonspor
        TS
        9
        Göztepe
        GÖZ
        7
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Eren Elmalı: Farklı bir rolde oynadım - Galatasaray Haberleri

        Eren Elmalı: Farklı bir rolde oynadım

        Galatasaray'ın sol beki Eren Elmalı, Kayserispor'u 4-0 mağlup ettikleri maçta attığı 2 golle yıldızlaştı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Eren, "Takıma katkı sağladığım için mutluyum. Önemli olan galip gelmekti. Bugün farklı bir rolde oynadım. Alışkın olduğum bir rol değil ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 00:39 Güncelleme: 25.08.2025 - 01:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Farklı bir rolde oynadım"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'ın sol beki Eren Elmalı, galibiyeti değerlendirdi.

        "ÖNEMLİ OLAN GALİBİYET"

        Takımın galibiyetine vurgu yapan genç oyuncu, "Takıma katkı sağladığım için mutluyum. Önemli olan galip gelmekti. Gol yemeden devam ediyoruz. Bu bizim için çok önemli. Umarım hedeflerimiz doğrultusunda bir sezon olur." ifadelerini kullandı.

        "FARKLI BİR ROLDE OYNADIM"

        Maçta alışık olmadığı bir bölgede görev aldığını dile getiren Eren Elmalı, "Bugün farklı bir rolde oynadım. Alışkın olduğum bir rol değil ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum. 3 gol çok değerli. İnşallah bu şekilde devam eder." şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler
        Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler
        Kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
        Kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri selamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri selamladı
        Selçuk Bayraktar ve Haluk Görgün, Mehmet Akif Ersoy'a konuştu
        Selçuk Bayraktar ve Haluk Görgün, Mehmet Akif Ersoy'a konuştu
        Ve beklenen haber! Marmara'ya serin hava geliyor!
        Ve beklenen haber! Marmara'ya serin hava geliyor!
        Beşiktaş'tan sağ beke sürpriz hamle!
        Beşiktaş'tan sağ beke sürpriz hamle!
        Rusya ve Ukrayna arasında esir takası
        Rusya ve Ukrayna arasında esir takası
        Düğün organizatörleri ve düğün salonlarına denetim
        Düğün organizatörleri ve düğün salonlarına denetim
        Töre vahşeti! Ablasını önce boğdu sonra benzinle yaktı!
        Töre vahşeti! Ablasını önce boğdu sonra benzinle yaktı!
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        Kırmızı kart gerekir miydi?
        Kırmızı kart gerekir miydi?
        'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' başlıyor
        'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' başlıyor
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        Bal arıları için 'süper gıda' üretildi
        Bal arıları için 'süper gıda' üretildi
        Yakalanma telaşı
        Yakalanma telaşı
        Mental yorgunluktan kurtulmanın 10 yolu
        Mental yorgunluktan kurtulmanın 10 yolu
        Uyarılarda bulundu
        Uyarılarda bulundu
        Habertürk Anasayfa