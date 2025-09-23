Habertürk
        Erdoğan paylaşımları: Sessiz dünyanın vicdanı

        Erdoğan paylaşımları: Sessiz dünyanın vicdanı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin ile ilgili açıklamalarının ardından bakanlar ve siyasiler peş peşe paylaşımlarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 16:55 Güncelleme: 23.09.2025 - 16:57
        Erdoğan paylaşımları: Sessiz dünyanın vicdanı
        80. BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin ile ilgili açıklamalarının ardından bakanlar ve siyasiler peş peşe paylaşımlarda bulundu.

        "ORTAK VİCDANIN EN GÜÇLÜ SESİ"

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, "Mazlumların gözyaşına sessiz kalmayacağız. Çocukların sessiz haykırışlarını, annelerin iç yakan dualarını, yaşanan zulmü tüm dünyaya haykırmaya devam edeceğiz.

        Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi, 'Gazze’deki kardeşlerimize sırtımızı hiçbir zaman dönmeyeceğiz.' Bugün Gazze’de yaşanan soykırım; din, dil, ırk fark etmeksizin vicdanlarda mahkum olmaya devam ediyor. Bu ortak vicdanın en güçlü sesi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır." ifadelerini kullandı.

        "SESSİZ DÜNYANIN VİCDANI"

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sessiz dünyanın vicdanıdır. Filistin topraklarında yaşanan soykırıma karşı ortaya koyduğu kararlı ve cesur mücadeleden bir adım dahi geri atmayan Sayın Cumhurbaşkanımız, tüm dünyada adaletin, hakkın ve hakikatin sesi olmaktadır." paylaşımında bulundu.

        İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN PAYLAŞIM

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve heyetinin BM'ye katılımının engellendiği ve Gazze'de yaşanan soykırımın görmezden gelinmeye çalışıldığı bir ortamda bir kez daha Filistin'in ve küresel vicdanın sesi olacak." ifadesini kullandı.

        Duran, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmasına ilişkin paylaşımında, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tarihe geçecek nitelikte önemli bir konuşma yapacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve heyetinin BM'ye katılımının engellendiği ve Gazze'de yaşanan soykırımın görmezden gelinmeye çalışıldığı bir ortamda bir kez daha Filistin'in ve küresel vicdanın sesi olacak."

