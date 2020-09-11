Erdinç Acar: Ne olmuş? Ben de bilmiyorum - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ağabeyi Erdal Acar'la birlikte, eski eşi Hande Acar'ı evli olduğu dönemde sürekli rahatsız eden Mevlüt Özdoğan ile kavga ettiği iddia edilen Erdinç Acar, önceki akşam Bebek'te görüntülendi.

Bir mekanda Sinan Kosif ve Burak Hatipoğlu ile bir araya gelen Acar, çıkışta iddiaları soran muhabirlere yanıt verdi. Erdinç Acar, olaylı geceyi soran gazetecilere, "Ne olmuş arkadaşlar? Ben de bilmiyorum" dedi.

İş insanı, ardından bir otele girerek, eğlencesine devam etti.