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Galatasaray'ın eski yöneticisi ve Nef İnşaat'ın sahibi Erden Timur'un ABD'nin New York şehrinde gözaltına alındığı iddia edildi.

Erden Timur'un, Türk iş adamlarından yasadışı bağış almakla suçlanan New York Belediye Başkanı Adams'ın soruşturması kapsamında sorgulandığı sosyal medyada çıkan iddialar arasındaydı.

HT SPOR YAYININA BAĞLANDI

Erden Timur çıkan iddiaların üzerine HT Spor yayınına bağlandı. Timur, "Gözaltı gibi yalan bilgiler ortaya atılmış. Amerika'ya eşimle beraber konser için geldik. Havaalanında polislerle 20-25 dakika görüşmemiz oldu. Cuma günü İstanbul'da olacağız, herhangi bir problem yok. 15 Yıldır iş yapıyorum, ülkemde bile hiçbir imar artışım yok." ifadelerini kullandı

💥 Erden Timur, HT Spor yayınında iddiaları yanıtladı!



🎙️ Erden Timur: Gözaltı gibi yalan bilgiler ortaya atılmış. Amerika'ya eşimle beraber konser için geldik. Havaalanında polislerle 20-25 dakika görüşmemiz oldu. Cuma günü İstanbul'da olacağız, herhangi bir problem yok. 15… pic.twitter.com/HPFv9L877g — HT Spor (@HTSpor) September 29, 2024 NEF'TEN AÇIKLAMA "Erden Timur’un Amerika Birleşik Devletleri’nde gözaltına alındığı haberi hiçbir biçimde doğruyu yansıtmamaktadır. Kendisi Nef Vakfı’nın özel bir organizasyonu, Nef Flarmoni orkestrası konseri için Amerika’da bulunmakta olup çıkan gözaltına alındığına ilişkin haber hiçbir biçimde doğruyu yansıtmamaktadır."