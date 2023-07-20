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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Erden Timur'dan Icardi ve Bakambu açıklaması - Galatasaray Haberleri

        Erden Timur'dan Icardi ve Bakambu açıklaması

        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sponsorluk imza töreninde transfer çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu

        Çağatay Çelik
        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 20.07.2023 - 12:20
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          Galatasaray Spor Kulübü ile Medicana Hastanesi arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreninde Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur açıklamalarda bulundu.

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          Hedeflerinin Avrupa'da başarılı olmak olduğunu söyleyen Timur, transferler konusunda ise şunları söyledi:

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          "Avrupa'da futbol anlamında 10 büyük takımdan biri olmak istiyoruz. Kısa vadede Avrupa'da kupa kazanmayı arzuluyoruz."

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          "Mauro Icardi'nin eşiyle ilgili sağlık durumu var. Az kaldı, birkaç test var. Ondan sonra gelecekler."

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          "Cedric Bakambu için bir şey diyebilmem mümkün değil. İlk olarak boş olan yerleri dolduracağız. Transfer rakamları Suudi Arabistan etkisiyle arttı. Sabırlı olmalıyız."

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          "Farklı sponsorluklarla transferini sonlandıracağız 3-4 oyuncu daha var. Onlar da 2. Tur'dan önce olacak"

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