Erden Timur'dan Icardi ve Bakambu açıklaması
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sponsorluk imza töreninde transfer çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu
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Galatasaray Spor Kulübü ile Medicana Hastanesi arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreninde Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur açıklamalarda bulundu.
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Hedeflerinin Avrupa'da başarılı olmak olduğunu söyleyen Timur, transferler konusunda ise şunları söyledi:
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"Avrupa'da futbol anlamında 10 büyük takımdan biri olmak istiyoruz. Kısa vadede Avrupa'da kupa kazanmayı arzuluyoruz."
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"Mauro Icardi'nin eşiyle ilgili sağlık durumu var. Az kaldı, birkaç test var. Ondan sonra gelecekler."
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"Cedric Bakambu için bir şey diyebilmem mümkün değil. İlk olarak boş olan yerleri dolduracağız. Transfer rakamları Suudi Arabistan etkisiyle arttı. Sabırlı olmalıyız."
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"Farklı sponsorluklarla transferini sonlandıracağız 3-4 oyuncu daha var. Onlar da 2. Tur'dan önce olacak"
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