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Birçok dizi müziğine imza atan ve Yeditepe Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon bölümünde yüksek lisans yapan oyuncu Erdem Yılmaz, hedefinin oynadığı rollerle izleyicinin hafızasına kazınmak olduğunu söyledi.

Tiyatro bölümü mezunu olan ve İstanbul Devlet Tiyatrosunda birçok oyunda sahne alan Yılmaz, "Amacım işimi hakkıyla yapabilmek. Yaptığım işte de üstatlar gibi halkın sevgisini kazanmak istiyorum. Süper Baba dizisindeki Şevket Altuğ gibi oynadığım rolle yıllar sonrada unutulmamak isterim. Bunlar bir oyuncu için çok değerli" ifadelerini kullandı.

Nuri Bilge Ceylan ile çalışmak çok istediğini belirten Yılmaz, şunları söyledi:

Türkiye'de çok iyi yönetmenler var ama her oyuncunun olduğu gibi Nuri Bilge Ceylan ile çalışmak en büyük hayalim. Oyuncunun içinde var olanın en yüksek noktasına çıkabilen bir yönetmen. Bu yüzden bütün oyuncuları heyecanlandırıyor. Nuri Bilge Ceylan'la çalışmak hem kariyer açısından hem de oyuncunun kendine kattığı değer açısından önemli. Oyuncu, yönetmenin karşısında tamamen teslimiyet duygusu yaşıyor. Çünkü oyuncuyu çok iyi yönlendiriyor.