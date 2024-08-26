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        Haberler Gündem Çevre Erdek'te denizden çıkanlar utandırdı | Son dakika haberleri

        Erdek'te denizde 200 metrekarelik alandan çıkarılan çöpler utandırdı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde su altı temizlik farkındalığı oluşturmak için etkinlikte balıkadamların yarım saatlik dalışında, 200 metrekarelik alanda bulunan çöpler şoke etti. Plastik ve cam şişeler ile teneke kutularla dolan bölgeden çok sayıda araç lastiği de çıkarıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 10:51 Güncelleme: 26.08.2024 - 10:51
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          Balıkesir'in Erdek ilçesinde su altı temizlik farkındalığı oluşturmak için etkinlik gerçekleştirildi.

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          8'inci "Geleneksel Su Altı Temizliği" etkinliğinde balık adamlar denizde yaklaşık yarım saat dip temizliği gerçekleştirdi.

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          Sivil Toplum kuruluşları ve Erdek Dalış Kulübü iş birliğiyle Erdek Liman bölgesindeki 200 metrekarelik alanda gerçekleştirilen çalışmada dalgıçlar, bir kamyonet dolusu çöp çıkardı.

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          Dalgıçların çıkardığı şişe, pet, teneke kutu, araç lastikleri, kap, ev atıklar görenleri şoke etti. Bir kamyonet dolusu çöp çıkarılan etkinlikte dalgıçların kameralarına yansıyan görüntülerde Erdek denizinin bazı bölümlerinin kirliliği gözler önüne serildi.

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