10 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Erdal Cindoruk, 10 Mayıs 1965 tarihinde Adana'da doğmuştur. Oyuncu Caner Cindoruk' un yeğenidir. Usta oyuncu Erdal Cindoruk, henüz 14 yaşındayken 1979 yılında Adana Şehir Tiyatrosu'nda ayak işleri, bilet satmak ve teşrifatçılık gibi işler yapmaya başlayarak tiyatroya girdi.
Erdal Cindoruk, Adana Belediye Konservatuarı’nda tiyatro üzerine eğitim aldı ve başarı ile mezun oldu. Mezun olduktan sonra uzun bir süre Adana Şehir Tiyatrosu’nda çalışmaya başladı. Caner Cindoruk, Erdal Cindoruk’un yeğenidir. Kamera karşısına ilk kez Yılanı Öldürseler isimli film ile geçen Erdal Cindoruk 25 yıl Adana Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk yaptı. Erdal Cindoruk, 1996 yılında Adana Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu kurulurken, Şehir tiyatrosuna Genel Sanat Yönetmeni oldu. Usta oyuncu Bugüne kadar 50'nin üzerinde Tiyatro oyununda oyunda rol aldı ayrıca 18 tane oyunu da sahneye koydu.
Belediye tiyatro salonunu yıkınca İstanbul'a geldi. Film oyunculuğuna ilk olarak adım attığı ve kamera karşısına ilk kez 1981 yılında Yılanı Öldürseler isimli film ile geçen Erdal Cindoruk, başarılı oyuncu daha sonrasında birçok film ve dizilerde rol alarak kariyerinin keyfini sürmeye devam ederken ayrıca profesyonel olarak resim yaptığını da bilmenizi isteriz. Erdal Cindoruk, mimar ve oyuncu Duygu Akşen Cindoruk ile evlidir ve bu evliliğinden Kumru adında bir kızı, Alican isminde bir oğlu vardır.
Usta oyuncu, uzun soluklu ve döneminin fenomeni olan birçok dizide rol almış ve başarı ile tamamlamıştır. Son olarak, Sen Anlat Karadeniz'de acımasız, tehlikeli bir o kadar da kendisinden emin ve ne istediğini bilen bir mafya babası Fikret'i canlandırıyor. Erdal Cindoruk bu dizide gençliğini de gerçek oğlu Alican oynuyor
Erdal Cindoruk’un Rol aldığı Bazı Tiyatro Oyunları
Erdal Cindoruk’un Rol aldığı Sinema Filmleri
Erdal Cindoruk’un Rol aldığı Dizi Filmleri
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