Ünlü oyuncu ve Ankara - Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu, yeni bir aşka yelken açtı.

Anne ve babasının izinden giderek oyuncu olan Derin Beşikçioğlu, gönlünü meslektaşı Kaan Sevi'ye kaptırdı.

Kaan Sevi

Fransa'da Strasbourg Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan ve babasının adıyla sektörde var olmak istemediğini ifade eden Derin Beşikçioğlu; "İnsanların 'babası sayesinde oynuyor' demesi beni korkutuyor" açıklamasında bulunmuştu.