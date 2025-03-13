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        Haberler Magazin Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu âşık oldu - Magazin haberleri

        Erdal Beşikçioğlu'nun kızı âşık oldu

        Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu, kendisi gibi oyuncu olan Kaan Sevi ile aşk yaşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 09:20 Güncelleme: 13.03.2025 - 09:32
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        Kızı âşık oldu
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        Ünlü oyuncu ve Ankara - Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu, yeni bir aşka yelken açtı.

        Elvin Beşikçioğlu - Erdal Beşikçioğlu - Derin Beşikçioğlu

        Anne ve babasının izinden giderek oyuncu olan Derin Beşikçioğlu, gönlünü meslektaşı Kaan Sevi'ye kaptırdı.

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        Çift, el ele fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak, aşklarını gözler önüne serdi.

        Kaan Sevi

        Fransa'da Strasbourg Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan ve babasının adıyla sektörde var olmak istemediğini ifade eden Derin Beşikçioğlu; "İnsanların 'babası sayesinde oynuyor' demesi beni korkutuyor" açıklamasında bulunmuştu.

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        #Derin Beşikçioğlu
        #erdal beşikçioğlu

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