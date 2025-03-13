Erdal Beşikçioğlu'nun kızı âşık oldu
Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu, kendisi gibi oyuncu olan Kaan Sevi ile aşk yaşıyor
Ünlü oyuncu ve Ankara - Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu, yeni bir aşka yelken açtı.
Elvin Beşikçioğlu - Erdal Beşikçioğlu - Derin Beşikçioğlu
Anne ve babasının izinden giderek oyuncu olan Derin Beşikçioğlu, gönlünü meslektaşı Kaan Sevi'ye kaptırdı.
Çift, el ele fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak, aşklarını gözler önüne serdi.
Kaan Sevi
Fransa'da Strasbourg Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan ve babasının adıyla sektörde var olmak istemediğini ifade eden Derin Beşikçioğlu; "İnsanların 'babası sayesinde oynuyor' demesi beni korkutuyor" açıklamasında bulunmuştu.