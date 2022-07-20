Erdal Beşikçioğlu'nun acı günü!

Erdal Beşikçioğlu, aldığı acı haberle sarsıldı. Usta oyuncunun babası Bahattin Beşikçioğlu, İzmir Urla’da vefat etti. Bahattin Beşikçioğlu'nun cenazesi yarın Urla’da aile kabristanlığına defnedilecek.

Ünlü oyuncu, 2015 yılında da annesi Nesrin Beşikçioğlu'nu kaybetmişti.