Erciyes'in zirvesinde, şiddetli rüzgar ve soğukta zorlu teleferik mesaisi

Kayak merkezinde çalışan 17 kişilik Kayseri Erciyes AŞ bakım ve onarım ekibi, son teknolojiyle donatılmış 19 mekanik tesis ve 112 kilometre uzunluğuna sahip pistlerde kayakseverlerin eğlenceli vakit geçirebilmesi için bakım işlerini aksatmadan yapıyor.
Ekipler, Güvenli Kayak Merkezi sertifikasına da sahip Erciyes Kayak Merkezi'ne gelecek yerli ve yabancı turistler için yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor.
Erciyes Dağı'nın 3 bin 400 metre yüksekliğindeki tesislere bakım sepetiyle çıkan işçiler, yerden yaklaşık 30 metre yükseklikteki teleferik direklerinde soğuk hava, şiddetli rüzgara aldırmadan çalışıyor.
İşçilerle bakım çalışmalarında da görev alan Kayseri Erciyes AŞ Bakım ve Onarım Şefi Mehmet Güreşçi, AA muhabirine, dağın yüksek kesimlerinde zorlu bir işi üstlendiklerini söyledi.
Güreşçi, yaklaşık 45 bin metre halat uzunluğuna sahip 170 direğe çıkıp tamir ve onarım yaptıklarını belirtti.
Bakım ve tadilat için eğitim alsalar da çalışma esnasında yükseklik korkusu yaşandığını vurgulayan Güreşçi, "Normalde hava iyi olsa da direkte hava patlaması diye tabir ettiğimiz rüzgarın şiddetini artırması, yıldırım düşmeleri oluyor. Kış sezonu öncesi 5 direkte halat atmıştı. Bu olayda da hava, -19 dereceyi gösteriyordu. Daha sonra bu direkleri tamir edip, işletime hazır hale getirdik. Bunun gibi soğuk ve rüzgarlı havalarda da sıkıntılar yaşıyoruz. Buranın güvenilir olabilmesi ve şehre kazanç sağlayabilmesi için bunlara da katlanacağız." diye konuştu.
- "Bulut tarlası" gibi
Dağın zirvesindeki güzel manzaraya da değinen Güreşçi, "3 bin 400 rakımda çok güzel manzaralar oluyor. Kayseri'nin üzerini sis tabakası kaplıyor. Uçaktaki görüntünün aynısını burada da yaşıyoruz. Bulutların üzerine güneş vuruyor, bulut tarlası gibi. Manzara güzel." dedi.
Teleferik bakımında çalışan işçi Eyüpcan Arıkan ise binlerce metre uzunluğa sahip teleferiklerde onarım işlerinin zorluğundan bahsetti.
Teleferiklere güvenlik tedbirlerini almadan çıkmadıklarının altını çizen Arıkan, "Özellikle kış aylarında onarım işleri çok zor oluyor. Hem soğuk hem de rüzgar nedeniyle. Öyle zaman oluyor ki hareket bile edemiyoruz." ifadelerini kullandı.
Tehlikeli olsa da işini severek yaptığını anlatan Arıkan, yeni sezonda hiçbir aksaklığa mahal vermemek için gece gündüz çalıştıklarını sözlerine ekledi.
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