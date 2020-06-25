Erciş Belediyesi, YKS'nin yapılacağı okullarda dezenfeksiyon yaptı - VAN

27-28 Haziran'da yapılacak YKS, koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun gerçekleştirilecek.Erciş Belediyesi, hafta başından itibaren okullarda dezenfekte çalışması yaparak, sınav için okulları hazır hale getirdi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."