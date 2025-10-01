Erçek'teki flamingoları jandarma koruyor

Erçek Gölü'ndeki flamingolara jandarma koruması
Van'da jandarma ekipleri, "kuş cenneti" olarak bilinen Erçek Gölü'nde konaklayan flamingoları korumak için çalışmalarını sürdürüyor
Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yaban hayatını korumak için çalışmalarını sürdürüyor.
Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve Erçek Karakol Komutanlığı asayiş ekiplerince Erçek Gölü çevresinde devriye faaliyeti gerçekleştirdi.
Gölde konaklayan flamingoların yaşam alanlarını kontrol eden ekipler, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında önlemleri arttırdı.
