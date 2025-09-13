Ercan Osmani kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor?

Aynı sezon FIBA Şampiyonlar Ligi’nde de 7 karşılaşmaya çıktı; burada ise 4,1 sayı ve 2,3 ribaund ortalamaları yakaladı.

2019-2020 sezonunda Bandırma BK ile Türkiye Basketbol Ligi’nde 24 maçta forma giyen Osmani, etkileyici bir performans sergileyerek 20,7 sayı ve 11,4 ribaund ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

Son olarak milli forma altında 6 üç sayılık atış isabeti ile, 2009'daki Milos Teodosic ve 2017'deki Alexey Sheved'in rekorlarına ortak olarak, turnuvanın yarı finallerinde son 30 yılın en yüksek rakamına ulaştı.