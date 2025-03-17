Ercan Deniz'den kardeşi Özcan Deniz'e: Sevdiği için evlenmedi

Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz'in arasındaki sular durulmuyor. Ercan Deniz, geçtiğimiz günlerde kardeşini vergi kaçırmakla suçlayarak; "Şu anda 2 milyon 250 veya 2,5 milyon para alıyor diziden. Bütün konserlerin nerede, ne şekilde, kaça gittiğine dair elimde sözleşmeler var. Ben vergi denetmenini aradım, randevu istedim. Kendim gideceğim masalarına koyacağım. Kendim gidip kendimi de ihbar edeceğim. Hepimiz cezamız neyse çekelim. Ben ceza çekmeye razıyım usta. Kendimi de onları da yakmaya hazırım" demişti.

Ercan Deniz ayrıca; "4 senede 35 milyon beyan etmiş, 4 senede 100 milyon kredi kartı harcaması var. Bir de 30 milyonluk arabası var. Ayrıyeten inşaatlara 100 milyon lira para yatırmış. Bütün şirketi, bütün kredilerini kullanarak, kız kardeşimle beraber şirketin içini boşalttılar. Dolandırdılar ve içi boş şirketi bana devrettiler. 'Beni yakıyorsunuz, beni yakarsanız siz de yanarsınız' dedim. Yurt dışına parayı kaçırıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bir televizyon programına konuşan Ercan Deniz, yeni açıklamalarda bulundu. Deniz; "35 yıldır Özcan’la beraber bir ticaretimiz var ama geldiğimiz noktada, Özcan Bey’in bana verdiği o kadar zararlar var ki istemediğim şeyleri yapmaya mecbur bıraktı. Bazı şeylerin artık açığa çıkması lazım. Şu an şirketimle başım dertte. Şirketi ben kız kardeşimden 22 Temmuz’da devraldım. Mayıs ayında kız kardeşim şirketin bütün gayrimenkullerini 31 milyon lira karşılığında Özcan Deniz’e devretmiş. İçini boşaltmışlar yani. Dört senede 30 milyon lira beyanname verip, 31 milyonunu da Melek Hanım’a verip, üç tane kız kardeşine de ‘sus payı’ olarak onar milyonluk ev alıp, bu kadar da servete oturması kabul edilemez. Ayda bir milyon lira da kredi kartı harcıyor ve devlete ödediği para da 35-40 milyon lira dört senede" diye konuştu.

Özcan Deniz, 2023'te Samar Dadgar ile evlenmişti.

Ercan Deniz, kardeşinin Samar Dadgar ile evliliği hakkında da çarpıcı iddialarda bulundu: Gayrimenkulleri, Özcan Bey evlendikten sonra bir tanesini kendi eşine, bir tanesini de eşinin akrabalarına verip vatandaşlık alması için kullanmak istedi. 'Bunları sözleşme üzerinde sahtekarlık yaparak vereceğim, üç sene sonra bunlar bize devredecekler' dedi. Ben de buna müsaade etmedim. Yani kavganın başlangıç nedeni bu. Zaten mal vermediğim için de evlendi. Yoksa çok sevdiği için evlenmedi yani.

Ağabey Deniz; "Biz Özcan’la kader arkadaşıydık, kader yolculuğuydu. Bunu herkes bilir, ben hep yanındaydım. Ben onun bütün hayatını yönlendiriyordum, ben star yönetiyordum. Herkes gitti, ben kaldım, ben de star yönettim ama olmadı. Devlet çalışıyor, yargı çalışıyor. Evet, şu anda incelemedeyiz hepimiz. Ben de suçluyum, suçum neyse çekmeye razıyım. Özcan Bey de çekecek. Para aklamak bir suçtur! Çünkü neden? Sen kendini yakmazsan, ben yakarım. Benim kaybedecek bir şeyim kalmadı ki..." şeklinde sözlerini noktaladı.