27 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde halk arasında "sara" olarak bilinen epilepsi hastalığının pilli yöntemle tedavi edilebildiği belirtildi.
AA'nın haberine göre; Beyin ve Sinir Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hülagü Kaptan, epilepsinin beyin hücrelerinde "anormal elektrik oluşması" nedeniyle ortaya çıkan bir hastalık olduğunu belirtti.
Çoklu ilaç kullanımına rağmen nöbet sıklığı veya şiddetinde azalma görülmeyen hastalar için pil tedavisi olarak da bilinen "Vagal Sinir Stimülasyonu" tedavisinin uygulanabildiğini aktaran Doç. Dr. Kaptan, yöntemin ilaç kullanımını zaman içinde azalttığına işaret etti.
CİLT ALTINA YERLEŞTİRİLİYOR
Pil tedavisinin DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde uygulandığını anlatan Kaptan, boynun sol tarafından sinir yoluyla beyne elektrik akımı gönderilmesi yöntemiyle çalışan sistem için hastanın göğüs bölümüne cilt altına bir cep açıldığını ve pil yerleştirildiğini ifade etti. Kaptan, şöyle konuştu:
"Pil otomatik çalışır, yapılan programa göre çok kısa aralıklarla beyne çok küçük elektrik akımları yollar. Operasyon sonrasında hastaların yüzde 50-70'inin nöbetleri ve şikayetlerinde azalma görülmektedir. Bu azalma ile yaşam kalitesinde ciddi bir artış görülmektedir. Operasyon yapılan hastalarda iyileşme süreci 6 aylık periyotlar halinde incelendiğinde daha iyi yanıt alındığı görülmektedir. Yani zaman geçtikçe hastanın durumu iyiye doğru gitmektedir. Ayrıca, zamanla kullanılan ilaç miktarı da azalmaktadır."
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