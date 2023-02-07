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Enkazda dram... Depremden geriye çocuk oyuncakları kaldı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve Türkiye'yi sarsan depremin ardından enkaz yığınları arasında kalan çocukların hatırası oyuncaklar görenlerin yüreklerini dağladı.

Giriş: 07.02.2023 - 13:24 | Güncelleme: ABONE OL
Enkazda dram... Depremden geriye çocuk oyuncakları kaldı
İHA

Türkiye'yi sarsan depremin ardından enkaz yığınları arasında kalan çocukların hatırası oyuncaklar görenlerin yüreklerini dağladı.

Arama kurtarma ekipleri Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'nde 11 katlı binanın enkazında yaralı ya da cansız beden çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

YÜREK YAKAN GÖRÜNTÜ

Ancak ekipler enkaz ve demir yığınları arasında bebeklerin hatırası olan oyuncakları görünce büyük üzüntü yaşadılar.

Yerle bir olan yüksek katlı binadan çok sayıda kişinin kurtarıldığı, ekiplerin halen zamanla yarışının sürdüğü bildirildi.

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