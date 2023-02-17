Kahramanmaraşlı depremlerden etkilenen Hatay'da enkazın 5 metre altından depremden 72 saat sonra çıkarılan "Ahmet abi", AFAD ekibi ile arasındaki gündem olan diyaloğu ile enkazda yaşadıklarını anlattı.
Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Ahmet Erol Yılmaz (43), depreme uyanık yakalandığını belirterek, deprem anı ve sonrasını şöyle anlattı:
"SOĞUKKANLI BİR ŞEKİLDE OTURDUM, BİNA ÇÖKMEYE BAŞLADI"
"İskenderun'da bulunan en eski iş hanı olan Büyükçarşı iş hanındaydım. Uyudum, gece kalktım. Kalktım, deprem başladı. Ben de soğukkanlı bir şekilde oturdum. Bir baktım bina çökmeye başladı. Enkazın altındayım. Biraz hareket etmek istedim, göğsümde bir ağrı hissettim. Telefon cebimdeydi, çıkarıp baktığımda, göğsümün üzerinde parmağımın uzunluğunda vida vardı.
"AFAD SES VERİYOR, 'AHMET, AHMET, AHMET' DİYE..."
Hem depremden hem de vidadan kurtuldum. Aynı gün 2 kere ölümden döndüm. 3'üncü gün AFAD geliyor, arkadaşlarımın yönlendirilmesi ile gelir gelmez benim oraya giriyorlar. AFAD ses veriyor, 'Ahmet, Ahmet, Ahmet' diye. Ben de başlıyorum 'Buradayım'. Aradan 1 dakika geçiyor 'Buradayım'. en sonunda küfür etmeye başlıyorum. Neyse beni buldular.
"O ANKİ STRES VE SIKINTIYLA VERİLEN KÜFRE GÜLÜMSEME OLMUŞ"
Beni bulan AFAD ekibine anlatıyorum, 'Zaten su yok, ağzımız yüzümüz kurumuş, susuzluktan çatlıyor. Siz 'Ahmet Ahmet' diyorsunuz, zaten yaşadığımız belli, her şey ortada; siz 'Ahmet' diyorsunuz. Ciğerimiz sökülmüş, dudaklarımız çatlamış, orada küfürlü espri oldu. Milletimiz sağ olsun, o anki stres ve sıkıntıyla verilen küfre gülümseme, tebessüm olmuş. Allah razı olsun. Tarsus'tayım (Mersin). Allah razı olsun devletimden de milletimden de, diyecek bir şey bulamıyorum."
"3 AY İÇİNDE 3 KERE TRAFİK KAZASI GEÇİRDİM, ÖLDÜRMEYEN ALLAH ÖLDÜRMÜYOR"
Depremde ayağı ve kalçasından yara aldığını belirten Yılmaz, "Ameliyat olacağım, büyük ihtimalle sol ayağım bileğimden kesilecek. 3 ay içinde 3 kere trafik kazasında geçirdim. 3 aracı da hurdaya verdim, arabalar paramparça oldu. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Sakin olmak en güzeli, sakin olmasaydım, şimdi ölmüştüm."
"ENKAZ ALTINDA MUTLUYDUM"
Enkaz altında mutlu olduğunu da belirten Yılmaz, "Enkaz altında mutluydum, hiç karamsar düşünmedim. Depremi atlattım, kurtuldum, göğsümdeki vidadan kurtuldum. Dedim ben buradan çıkarım, çok şükür çıktım" ifadelerini kullandı.
"AHMET ABİ"YE GÖNÜLLÜ REFAKETÇİ
Öte yandan, Almanya'da yaşayan Gamze Çakmakçı, AFAD ile diyaloğunu gördüğü depremzede Ahmet Erol Yılmaz ile sosyal medya sayfasından iletişim kurdu. Kendisine yardım desteğinde bulunan Çakmakçı, Tarsus'ta tanıdığı Gökhan Aldanmazer'le irtibata geçti. Çakmakçı'nın desteğiyle Gökhan Aldanmazer depremzede Ahmet Erol Yılmaz'a gönüllü olarak refakatçi oluyor.
SOL AYAĞINDAN AMELİYAT OLACAK
Evli ve 2 çocuk babası Ahmet Erol Yılmaz'ın sol ayağından ameliyat olması bekleniyor.