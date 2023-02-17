"İskenderun'da bulunan en eski iş hanı olan Büyükçarşı iş hanındaydım. Uyudum, gece kalktım. Kalktım, deprem başladı. Ben de soğukkanlı bir şekilde oturdum. Bir baktım bina çökmeye başladı. Enkazın altındayım. Biraz hareket etmek istedim, göğsümde bir ağrı hissettim. Telefon cebimdeydi, çıkarıp baktığımda, göğsümün üzerinde parmağımın uzunluğunda vida vardı.

"AFAD SES VERİYOR, 'AHMET, AHMET, AHMET' DİYE..."

Hem depremden hem de vidadan kurtuldum. Aynı gün 2 kere ölümden döndüm. 3'üncü gün AFAD geliyor, arkadaşlarımın yönlendirilmesi ile gelir gelmez benim oraya giriyorlar. AFAD ses veriyor, 'Ahmet, Ahmet, Ahmet' diye. Ben de başlıyorum 'Buradayım'. Aradan 1 dakika geçiyor 'Buradayım'. en sonunda küfür etmeye başlıyorum. Neyse beni buldular.

"O ANKİ STRES VE SIKINTIYLA VERİLEN KÜFRE GÜLÜMSEME OLMUŞ"

Beni bulan AFAD ekibine anlatıyorum, 'Zaten su yok, ağzımız yüzümüz kurumuş, susuzluktan çatlıyor. Siz 'Ahmet Ahmet' diyorsunuz, zaten yaşadığımız belli, her şey ortada; siz 'Ahmet' diyorsunuz. Ciğerimiz sökülmüş, dudaklarımız çatlamış, orada küfürlü espri oldu. Milletimiz sağ olsun, o anki stres ve sıkıntıyla verilen küfre gülümseme, tebessüm olmuş. Allah razı olsun. Tarsus'tayım (Mersin). Allah razı olsun devletimden de milletimden de, diyecek bir şey bulamıyorum."