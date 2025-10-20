ENKA Sanat sezonu 'Klasikten Caza: Bir Müzikal Yolculuk'la açıyor

ENKA Sanat, yeni sezonu 4 Kasım Salı akşamı konser piyanisti Burçin Büke’nin “Klasikten Caza: Bir Müzikal Yolculuk” adlı projesinin prömiyeriyle açacak. Konser, klasik müzikten caz tınılarına uzanan yorumlarıyla izleyicilere çok yönlü bir müzikal deneyim sunarken, sanatçının uzun süredir üzerinde çalıştığı Piyano Sonatı adlı eseri ilk kez seslendirilecek. Burçin Büke’ye sahnede Eylem Pelit (bas gitar) ve Volkan Öktem (davul) eşlik edecek.

Burçin Büke

2 Aralık Salı akşamı ENKA Oditoryumu, dünyaca ünlü İtalyan kemancı Davide Alogna ile Türkiye’nin seçkin piyanistlerinden Cana Gürmen’in “Müziğin Klasik Dokunuşları” konserine ev sahipliği yapacak. İkili, klasik müziğin zarafetini yansıtan seçkin bir repertuvarla izleyici karşısına çıkacak.

Murat Cem Orhan- Evrim Özkaynak-Mert Fırat

Orkestra şefi ve besteci Murat Cem Orhan’ın modern Türk şiirini, müzik, tiyatro ve edebiyatın ortak diliyle sahneye taşıdığı yapıtı “İkinci Yeni Şarkılar”, 11 Aralık Perşembe akşamı izleyiciyle buluşacak. Projede Mert Fırat, şairleri canlandırıp şarkıları seslendirirken, Evrim Özkaynak, Tomris Uyar’ı yorumlayacak. Orhan’a sahnede Özcan Yılmaz (keman), Burak Kayan (viyola) ve Burak Ayrancı (viyolonsel) eşlik edecek.

Lale Tara Sanat Bursu'nun Genç Yetenekleri Sahnede! Efe Şen-Yağmur Tuna Lale Tara Sanat Bursu'nun desteklediği genç müzisyenler ENKA sahnesinde buluşuyor. Bu kapsamda düzenlenen konserde, ilk kuşak bursiyerlerden Efe Şen (piyano) ve Yağmur Tuna (keman), klasik müzik repertuvarının seçkin eserlerinden oluşan bir programla dinleyici karşısına çıkacak. Konserde Yağmur Tuna'ya usta piyanist Gökhan Aybulus eşlik edecek. Konser, 18 Aralık Perşembe akşamı gerçekleşecek. Sezonun kapanış konserinde ise ülkemizin önde gelen oda müziği topluluklarından Borusan Quartet "Yeni Yıl Konseri" ile sahne alacak. 23 Aralık Salı akşamı gerçekleşecek konserde, Marin Goleminov'un "Five Sketches for String Quartet" ve Fazıl Say'ın "Boşanma, Op.29" eserlerinin ardından, Astor Piazzolla'nın "La muerte del Angel", "Oblivion" ve "Adios Nonino" gibi unutulmaz yapıtları seslendirilecek. ENKA Sanat'ta Tiyatro Zamanı Bulaşıkçılar ENKA Sanat, son dönemin en çok konuşulan yapımlarından bir seçki ile tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 18 Kasım Salı akşamı Kanadalı oyun yazarı Morris Panych'in dünya çapında ses getiren kara komedisi "Bulaşıkçılar" sahnelenecek. Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahnelenen oyunda Özge Özpirinçci, Ahsen Eroğlu, Şebnem Sönmez ve Ekin Eryılmaz başrolleri paylaşacak. Kadın oyuncularla sahnelenecek ilk versiyonu olmasıyla dikkat çeken yapım, sisteme, sınıf ayrımına ve görünmeyen emeğe kara mizahın diliyle ayna tutacak.

Linçler ve Dudaklar 25 Kasım Salı akşamı sahnelenecek “Linçler ve Dudaklar”, Halil Babür’ün yazıp yönettiği; Cihat Süvarioğlu, Hare Sürel, Onur Gürçay, İlyas Özçakır ve Ceren Köse’nin rol aldığı çarpıcı bir yapım... Eskimek, uyum sağlamak ve haklı olma temalarını merkeze alan oyun, bir zamanların incelikli yazarıyken internet fenomenine dönüşen Cemal’in içsel çöküşünü anlatacak. Genç kuşağın ödüllü yazar ve yönetmeni Ahmet Sami Özbudak imzalı “Tebdil” , 27 Kasım Perşembe akşamı tiyatroseverlerle buluşacak. Burak Üzen, Erkan Akbulut, Fehmi Karaarslan, Gülşah Fırıncıoğlu, Özge Borak ve Onur Erdemir’in rol aldığı oyun, farklı dünyalara ait ikiz kardeşlerin yıllar sonra gizemli bir davetle yüzleşmesini konu alacak. “Tebdil”, aile, kimlik ve geçmişle hesaplaşma temaları etrafında dokunaklı bir hikâye sunacak. Aşk Biter mi? Yılın en çok konuşulan yapımlarından biri olan, Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği, Serhat Yiğit’in yazdığı “Aşk Biter mi?” , 4 Aralık Perşembe akşamı ENKA Oditoryumu’nda sanatseverleri şiirle örülmüş bir aşk hikâyesini keşfe davet edecek. Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın rol aldığı oyunda, yıllar sonra karşılaşacak iki eski sevgili yüzleşerek “Aşk biter mi?” sorusuna yanıt arayacak. Emir Taha Sarı’nın kaleme aldığı, İrem Kalaycıoğlu’nun yönettiği ve Emre Yıldızlar, İlyas Özçakır, Gül Doğa Selvi, Ferhat Teymur, Onur Akbay ile Yusuf Sarıaslan’ın rol aldığı “Kısık Ateşte Düdüklü Tencere” , 9 Aralık Salı akşamı izlenecek. Oyun, mutfaktaki kaos büyüdükçe iç dünyası daha karmaşık hale gelecek Bekir’in hikâyesi üzerinden, baba mesleğinin yanı sıra babasının kaderini de sürdürecek bir karakterin yüzleşmelerle dolu yaşamını sahneye taşıyacak.

Tüm etkinliklerin biletleri, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.