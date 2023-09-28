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        Haberler Ekonomi Enerji Enka Bulgaristan'da şirket satın aldı - Enerji Haberleri

        Enka Bulgaristan'da şirket satın aldı

        Enka İnşaat, Bulgaristan'da 40 MW kapasiteli fotovoltaik enerji santrali uygulama ve geliştirme lisans sahibi olan Town Up 8 EOOD şirketini 8.4 milyon Euro'ya satın aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 09:32 Güncelleme: 28.09.2023 - 09:32
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        Enka Bulgaristan'da şirket satın aldı
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        Enka İnşaat, Bulgaristan'da Town Up 8 EOOD şirketini 8.4 milyon euro karşılığında satın aldı.

        Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Şirketimiz, Bulgaristan'da bulunan 40 MW kapasiteli fotovoltaik enerji santrali uygulama ve geliştirme lisans sahibi Town Up 8 EOOD şirketinin %100 hissesini 8,400,000 Eur karşılığı 27/09/2023 tarihinde satın almıştır. "

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