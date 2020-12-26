Engin Nurşani kimdir?

Engin Nurşani, geçtiğimiz yıl gırtlak kanserine yakalanıp müzik kariyerine ara vermek zorunda kalmıştı. Üsküdar'da bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınan sanatçıdan bugün acı haber geldi. İşte Engin Nurşani'nin hayatı hakkında öne çıkanlar...
ENGİN NURŞANİ KİMDİR?
Engin Ayhan, bilinen ismiyle Engin Nurşani (doğum 9 Ocak 1984),yarı Türk yarı Alman müzisyen ve türkücüdür. 2003'de Adına Bir Çizik Çektim albümü ile müzik kariyerine başlayıp, 2019'da gırtlak kanseri hastalığına yakalanıp müzik kariyerine geçici ara verinceye kadar toplam sekiz albüm çıkarmıştır.
Engin Nurşani, 9 Ocak 1984'de Krefeld şehrinde, Gaziantep'ten Batı Almanya'ya göçmüş Türk babası ozan Aşık Ali Nurşani (doğum Ali Ayhan, 2 Şubat 1959) ve Alman annesi Angelika Ayhan'nın iki çocuğunun küçüğü olarak dünyaya geldi. Küçük yaşlarından beri babasından müzik eğitimi almış, yanında konserlerine katılmıştır. Müziği çok seven Nurşani, babası gibi halk ozanı olmak istemiş, ancak babası oğlunun daha iyi bir meslek seçmesini istemiş, bu kararına karşı çıkmıştır.
2003'ün başlarında Engin, babasından habersiz, ilk albümü olacak olan Adına Bir Çizik Çektim albümünü çıkartacağı İstanbul'a gelir ve profesyonel müzik kariyerine başlamış olur. Babası ise en sonunda oğlundaki müziğe olan sevgiyi görüp, başarılı olacağını hissetikten sonra destek olmaya başlamıştır. Ali Nurşani bir röportajda, karşı çıkma sebebinin 'müzik dünyasında gördüğü vefasızlığın Engin'nin de başına gelmesini istemeyişi' olduğunu söyledi.
Dilek Nurşani ile evli olan Engin'nin, birde Ali adında küçük bir oğlu vardır. 2008'de Elbistan, Kahramanmaraş'da bir açılışa katıldıktan sonra Gaziantep'e geri dönmek üzere, arkadaşının kullandığı otomobil ile yola çıktılar. Bir süre sonra, Göksun-Kahramanmaraş arası kara yolu üzerindeki Püren Tüneli girişinde aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle araç şarampole yuvarlandı. Kazadan sonra Nurşani, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra tekrar sağlığına kavuştu ve müzik kariyerine devam etti.
Temmuz 2019'da ise, babası Ozan Ali Nurşani'nin sosyal medyadan oğlunun hastalandığı olduğunu duyarması ve yardım istemesi ile kamuoyu, Engin Nurşani'nin gırtlak kanseri olduğunu öğrendi. Tedavi altında olan ve herşeyin olumlu gittiğini belirten Engin Nurşani, Instagram adresinden sevenlerine 'tekrar sanata döneceğini' bildirdi.
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