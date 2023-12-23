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        Haberler Magazin Engin Günaydın'dan sadece "Evet" - Magazin haberleri

        Engin Günaydın'dan sadece "Evet"

        Gülse Birsel ile Tarabya'da objektiflere yansıyan Engin Günaydın, gazetecilerin kendisine yönelttiği tüm sorulara sadece "Evet" yanıtını verdi. Günaydın, ardından taksiye binerek hızla oradan ayrıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2023 - 11:18 Güncelleme: 23.12.2023 - 11:18
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        'Evet' Günaydın
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Gülse Birsel ile Engin Günaydın, Tarabya'daydı. Birsel ile Günaydın, bir balıkçıda görüntülendi.

        "ÇEKİMDEN ÇIKTIK"

        Restorandan ayrı ayrı çıkış yapan ikiliden Gülse Birsel, basın mensuplarıyla sohbet etti. Birsel, "Engin'in bir tiyatro oyunu var. Ben orada minicik bir konuk oyuncuyum. Çekimden çıktık ve yemeğe geldik" dedi.

        O SORUYA YANIT YOK

        Gülse Birsel'e, 'Avrupa Yakası'nda birlikte rol aldığı oyuncu Vural Çelik'in geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında yaptığı, "Ben hata yapmış olabilirim, o da hata yapmış olabilir. Önemli olan o anki duyguları geçmişte bırakıp, önümüze bakmak" sözleri soruldu.

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        Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Gülse Birsel, soruları cevapsız bırakarak otomobiline bindi.

        SADECE "EVET"

        Engin Günaydın ise gazetecilerin kendisine yönelttiği tüm sorulara sadece "Evet" yanıtını verdi ve ardından taksiye binerek hızla oradan ayrıldı.

        Fotoğraflar: HT Magazin

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        #Engin Günaydın
        #gülse birsel

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