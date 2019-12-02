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Oyuncu Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar, 2014 yılında dünyaevine girmişti. Çiftin mutlu evlilikleri sürüyor. İkili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gündeme geliyor.

Neslişah Alkoçlar, bugün 31 yaşına bastı. Engin Altan Düzyatan, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Oyuncu, paylaşımına şu notu düştü:

"İYİ Kİ VARSIN"

İyi ki doğmuşsun bir tanem, iyi ki birbirimizi tanımış, iyi ki aşık olmuş, iyi ki tamamlanıp eş olmuş, iyi ki ebeveyn olmuşuz birlikte. İyi ki varsın...

Engin Altan Düzyatan'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Geçtiğimiz günlerde muhabirlerin, "Evde son sözü kim söylüyor?" sorusuna Engin Altan Düzyatan, "Ben söylüyorum; tabi hayatım" diyerek cevap vermişti.