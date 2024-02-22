Engin Altan Düzyatan: Bana bir tek David Beckham benziyor

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Engin Altan Düzyatan

"BANA BENZEYEN BİRİ OLURSA OYNAMAK İSTERİM"

Ülkemiz sineması son yıllarda biyografik filmleri beyazperdeye yoğun olarak yansıtmaya başladı. Konuyla ilgili konuşan oyuncu; "Bana benzeyen birileri olursa ben de oynamak isterim ama bana bir tek David Beckham benziyor onu da biz yapmayız" dedi.

David Beckham