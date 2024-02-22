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        Haberler Magazin Engin Altan Düzyatan: Bana bir tek David Beckham benziyor - Magazin haberleri

        Engin Altan Düzyatan: Bana bir tek David Beckham benziyor

        Etiler'de görüntülenen Engin Altan Düzyatan, biyografik filmler hakkında konuştu. "Bana benzeyen birileri olursa ben de oynamak isterim" diyen oyuncu, ardından; "Ama bana bir tek David Beckham benziyor onu da biz yapmayız" ifadelerini kullandı

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        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 08:17 Güncelleme: 22.02.2024 - 08:31
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        "Bana bir tek David Beckham benziyor"
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        Engin Altan Düzyatan
        Engin Altan Düzyatan

        "BANA BENZEYEN BİRİ OLURSA OYNAMAK İSTERİM"

        Ülkemiz sineması son yıllarda biyografik filmleri beyazperdeye yoğun olarak yansıtmaya başladı. Konuyla ilgili konuşan oyuncu; "Bana benzeyen birileri olursa ben de oynamak isterim ama bana bir tek David Beckham benziyor onu da biz yapmayız" dedi.

        David Beckham
        David Beckham
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        #Engin Altan Düzyatan

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