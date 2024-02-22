Engin Altan Düzyatan: Bana bir tek David Beckham benziyor
Etiler'de görüntülenen Engin Altan Düzyatan, biyografik filmler hakkında konuştu. "Bana benzeyen birileri olursa ben de oynamak isterim" diyen oyuncu, ardından; "Ama bana bir tek David Beckham benziyor onu da biz yapmayız" ifadelerini kullandı
Giriş: 22.02.2024 - 08:17 Güncelleme: 22.02.2024 - 08:31
"BANA BENZEYEN BİRİ OLURSA OYNAMAK İSTERİM"
Ülkemiz sineması son yıllarda biyografik filmleri beyazperdeye yoğun olarak yansıtmaya başladı. Konuyla ilgili konuşan oyuncu; "Bana benzeyen birileri olursa ben de oynamak isterim ama bana bir tek David Beckham benziyor onu da biz yapmayız" dedi.David Beckham