Nicolo Zaniolo İtalya'da transferin gözdesi!
Galatasaray'dan kiralık olarak Aston Villa'da forma giyen Nicolo Zaniolo'ya, İtalya'nın dev takımları talip oldu.
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Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, Ada'da şu ana kadar umduğunu bulamadı.
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Takımıyla ligde çıktığı 16 maçta sadece 1 gol atabilen İtalyan yıldız, bu performansına rağmen ülkesinde transferin gözdesi haline geldi.
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24 yaşındaki futbolcuya İtalya Serie A'dan 3 takımın talip olduğu iddia edildi.
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İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Çizme futbolunun dev kulüpleri Juventus, Milan ve Fiorentina, Nicolo Zaniolo'nun sezon sonunda Galatasaray'a geri dönmesi halinde teklifte bulunacak.
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3 takımın da kiralık ya da takas yoluyla Zaniolo'yu renklerine bağlamak istedikleri belirtildi.
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26 MAÇTA 2 GOL ATTI
Bu sezon Aston Villa formasıyla 16'sı Premier Lig olmak üzere 26 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.
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