HABERTURK.COM

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oyuncu Engin Altan Düzyatan, önceki gün Emirgan'daki bir kafeden çıkarken görüntülendi.

Hızlıca aracına geçen Düzyatan, "Toplantı yaptık. Yeni projeler olacak. Onlarla ilgili konuştuk. Yakın zamanda haberiniz olur" dedi.

"ÇOK SEVİNDİK"

Eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan'ın kardeşi Aslışah Alkoçlar'ın ikinci kez anne olmaya hazırlanmasıyla alakalı konuşan oyuncu, "Çok sevindik" ifadelerini kullandı.

Muhabirlerin geçtiğimiz günlerde haberlere konu olan 75 bin TL'lik bebek arabası hediyesi ile ilgili sorulara ise Engin Altan Düzyatan, "Öyle miymiş?" yanıtını vererek, gülümsedi.