"KALBİN ÖMÜR BOYU AŞKLA ÇARPSIN"



Duygusal bir paylaşımda bulunan Neslişah Alkoçlar, kız kardeşiyle verdiği bu pozuna "Sen böyle peri kızı gibi süzülürken, gün boyu aklımda döndü durdu hatıralar; çocukluğumuz, oyunlarımız... Sanki dün gibi... Can parçam, kalbin ömür boyu aşkla çarpsın, güzel yüzün mutlulukla, huzurla ve sevgiyle ışıldasın. Seni çok seviyorum" notunu düşmüştü.