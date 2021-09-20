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Aslışah Alkoçlar'ın 'bebek' heyecanı: Son dersimiz... - Magazin haberleri

Aslışah Alkoçlar'ın annelik heyecanı: Son dersimiz...

İş insanı Kaan Demirağ ile nikah masasına oturan Aslışah Alkoçlar'ın ilk bebeğini kucağına alması için artık sayılı günleri kaldı. Erkek bebek bekleyen ve 9 aylık hamile olan Alkoçlar'dan yeni fotoğraf geldi

20.09.2021 - 14:20 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar (28) ile iş insanı Kaan Demirağ (37), şubat ayında sade bir tören ile dünya evine girmişti. Demirağ'dan ilk bebeğini bekleyen Alkoçlar'ın annelik heyecanı büyüyor.

  • "SON DERSİMZİ YAPTIK"

    Erkek bebek bekleyen Aslışah Alkoçlar'ın bu hafta oğlunu kucağına alması bekleniyor. Hamilelik döneminde de sporu bırakmayan ve pilates yapan Allkoçlar, paylaştığı bu fotoğrafa "Bugün, son dersimizi yaptık. Son kez doktor kontrolüm var" notunu düştü.

  • ŞUBAT AYINDA MUTLULUĞA "EVET" DEMİŞLERDİ

    9 Ocak'ta nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çift, şubat ayında Beşiktaş'taki bir otelde nikah masasına oturmuştu. Mutluluğa "Evet" diyen ikilinin nikah töreninden kareler sosyal medyada paylaşılmıştı.

  • "KALBİN ÖMÜR BOYU AŞKLA ÇARPSIN"

    Duygusal bir paylaşımda bulunan Neslişah Alkoçlar, kız kardeşiyle verdiği bu pozuna "Sen böyle peri kızı gibi süzülürken, gün boyu aklımda döndü durdu hatıralar; çocukluğumuz, oyunlarımız... Sanki dün gibi... Can parçam, kalbin ömür boyu aşkla çarpsın, güzel yüzün mutlulukla, huzurla ve sevgiyle ışıldasın. Seni çok seviyorum" notunu düşmüştü.

  • "MUTLULUKLAR"

    Oyuncu Engin Altan Düzyatan da Aslışah Alkoçlar, Kaan Demirağ ve eşi ile birlikte çekildiği fotoğrafı "Mutluluklar" ifadeleriyle yayınlamıştı.

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