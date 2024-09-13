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        Haberler Gündem 3. Sayfa Engelli kız ve ailesine taşlı saldırı | Son dakika haberleri

        Sinop'ta yaşlı çift ve kızı taşlandı: Ailenin engelli kızı saldırı anını kaydetti

        Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Büyükkızık köyünde yaşlı çift, bir grup çocuğun taşlı saldırısına uğradı. Ailenin engelli kızı, saldırı anını cep telefonu kamerasına kaydetti. Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Birol Karagöz, ailesinin sürekli tehdit ve saldırılarla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Komşumuzun 6 çocuğu var ve bu çocukları aileleri kışkırtarak bizim ailemizi taşlatıyorlar. Babam 70 yaşında, ya ona ya da engelli kardeşime bir taş gelse ölümle sonuçlanabilir. Ailemizin güvenliği için bir çözüm bekliyoruz" dedi. Muhtar Metin Yavuz da "Çocuklar, Kasım bey ve ailesini rahatsız ediyorlar, taşlıyorlar" diye konuştu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 17:09 Güncelleme: 13.09.2024 - 17:32
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        Engelli kız ve ailesine taşlı saldırı
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        Sinop'ta yaşlı bir çiftin, komşu çocukları tarafından sürekli taşlı saldırıya uğradığı iddia edildi. Aile, köydeki tehdit ve saldırılara karşı yetkililerden yardım talep etti.

        Olay, Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Büyükkızık köyünde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, tapulu arazilerinde bulunan Kasım Karagöz (70) ve eşi Dudu Karagöz (68) yanlarında kızları Zeynep Karagöz varken komşu çocukları olduğu iddia edilen bir grup çocuğun taşlı saldırısına uğradı.

        AİLENİN KIZI KAYDETTİ

        Çocukların taş attıkları o anlar Zeynep Karagöz'ün cep telefonu kamerasına yansıdı.

        "BİZİM AİLEMİZİ TAŞLATIYORLAR"

        Olayın ardından açıklamalarda bulunan Birol Karagöz, ailenin sürekli tehdit ve saldırılarla karşı karşıya kaldığını dile getirdi. Karagöz, yaşanan olaya ilişkin şunları söyledi:

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        "Bizim köyümüz küçük bir köy. Köyde 3-5 hane var. Komşumuzun 6 çocuğu var ve bu çocukları aileleri kışkırtarak bizim ailemizi taşlatıyorlar. Köyün 200-300 metre dışındaki harman yerinde çocuklarına taş attırıyorlar. Babam 70 yaşında, ya ona ya da engelli kardeşime bir taş gelse ölümle sonuçlanabilir. Bunun tersi de olabilir, babam sinirlenip bir çocuğa zarar verirse, başımız belaya girecek.

        "BU ÇOCUKLAR SUÇA TEŞVİK EDİLİYOR"

        Karakola gittik, şikâyetimizi verdik ama tutanakların bir nüshasını almakta bile zorlandık. CİMER'e yaptığımız şikâyetler sonucunda en sonunda bir nüsha verdiler ama doğru düzgün ilgilenilmedi. Savcılık hemen serbest bırakıyor. Bu çocuklar kışkırtılıyor ve suça teşvik ediliyor. Ailemizin güvenliği için bir çözüm bekliyoruz."

        MUHTAR: DAHA ÖNCE DE BİRKAÇ KEZ OLDU

        Olay hakkında konuşan Büyükkızık Köyü Muhtarı Metin Yavuz da "Ben bu dönem muhtar oldum. Bu olay yeni değil benden önceki muhtar döneminde de birkaç kez oldu. Çocuklar küçük ve Kasım bey ve ailesini rahatsız ediyorlar, taşlıyorlar. Biz iki tarafla da görüştük bir son vermelerini rica ettik ama mahkemelik oldular" ifadelerini kullandı.

        AİLE YARDIM İSTİYOR

        Yaşanan bu olaylar nedeniyle aileler arasındaki gerginlik her geçen gün artıyor. Zeynep Karagöz'ün çektiği görüntülerle olayı belgelendiren aile, daha büyük olaylar yaşanmadan önce yetkililerin harekete geçmesini ve sorunun bir an önce çözülmesini talep ediyor.

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        #yerel haberler
        #Sinop
        #Dikmen
        #büyükkızık köyü
        #taşlı saldırı
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